© AFP (Archivbild)

An der 1. Ronn vum DFB-Pokal kann et nach net zu Dueller tëscht Veräiner aus der 1. Bundesliga kommen. Besonnesch interessant ass et fir d'Underdogs aus den niddrege Ligen, déi op Top-Veräiner kënnen treffen.Sou ass et och demgaangen. De Veräin aus der Regionalliga Nord däerf sech mam däitsche Rekordchampionmoossen.Den Titelverdeedegermuss beimaus der Regionalliga Südwest untrieden.huet et méi schwéier geroden. D'Ekipp vum Lucien Favre muss beiaus der 2. Bundesliga untrieden.De Jeff Saibene hat mat senger Arminia vuGléck mat der Auslousung. De Lëtzebuerger muss mat senger Ekipp beimaus der Oberliga Nordost untrieden. Eng léisbar Aufgab an der 1. Ronn.Denkritt et mat(Regionalliga Südwest) mamze dinn.Eng schwéier Aufgab huet ochviru sech. Den 1. FCK, deen déi nächst Saison nëmmen nach an der 3. Liga spillt, kritt et mam Bundesligistze dinn.Dendäerf sech freeën, de Veräin aus der Regionalliga Bayern spillt géintSpannend kéint et och an de Partien tëschtanan deroderginn.Déi 64 Ekippen, déi sech fir den DFB-Pokal qualifizéiert hunn, goufen e Freideg den Owend bei der Auslousung fir déi éischt Ronn an zwee Dëppen opgedeelt. Am éischten Dëppe waren alleguer d'Veräiner aus der 1. Bundesliga an déi 14 bescht Ekippen aus der 2. Bundesliga vertrueden. Am zweeten Dëppe ware qualifizéiert Veräiner vun der 2. bis déi 6. Liga vertrueden.

Alleguer d'Partien am Iwwerbléck: