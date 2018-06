© afp

Nodeems d'Warriors schonns déi éischt dräi Partië vun der Best-of-seven-Serie gewanne konnten, hate si an der Nuecht op de Samschdeg den éischte de Matchball, fir den Titel ze gewannen.Ugefouert vun hirem Star-Spiller an Dräier-Spezialist Stephen Curry ass dat hinnen och gelongen. De Curry hat um Enn vum Match 37 Punkten op sengem Kont a war domat dee beschte Spiller.Hien huet am 4. Match ganzer 7 Dräier erageschoss an huet d'Warriors esou zu engem weideren Titel gefouert. Och den Kevin Durant huet erëm eng ganz gutt Performance ofgeliwwert. Hie konnt nämlech een Triple-Double realiséieren. Hien hat um Enn 20 Punkten, 12 Rebounds an 10 Assists.D'Golden State Warriors konnten an der lafender Saison net ëmmer iwwerzeegen, ma an de Finals hu si op een Neits gewisen, wat an hinne stécht an esou hu si d'Cleveland Cavaliers, ugefouert vum Lebron James, mat 4:0 dominéiert.