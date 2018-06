Fir d'Eléonora Molinaro sinn e Freideg d'French Open am Tennis op een Enn gaangen, dat no der Eliminatioun am Dubbel.

Molinaro zefridde mat French Open / Reportage Rich Simon





Wann een als Sportler verléiert ass een ni zefridden. Dat war fir d'Eléonora Molinaro e Freideg net anescht. Déi 17 Joer jonk Spillerin stoung kuerz virun der gréisster Finall vun der Karriär. Am Match-Tiebreak huet sech d'Lëtzebuergerin mat hirer Partnerin um Enn awer misse geschloe ginn. Am Eenzel hat d'Eléonora Molinaro et bis an d'Véirelsfinall gepackt. Am Dubbel war eréischt an der Halleffinall Schluss. D'Lëtzebuergerin gouf zesumme mat hirer dänescher Partnerin e Freideg an der Halleffinall vun der Junior-Dubbel-Kompetitioun eliminéiert. D'Lëtzebuergerin huet zu Roland Garros awer net enttäuscht.

Dem Eléonora Molinaro säi Parcours zu Roland Garros léisst sech awer méi wéi weisen. Halleffinall am Dubbel a Véirelsfinall am Eenzel. Grouss Regrete brauch een do net ze hunn an d'Lëtzebuergerin ass dann och houfreg op hir Leeschtungen.D'Eléonora Molinaro kënnt elo zeréck op Lëtzebuerg an da fänkt no enger klenger Paus d'Preparatioun op Wimbledon un.