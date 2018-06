© AFP

Den éischte Saz konnt d'Amerikanerin, déi och fir den Tennis Tournoi op der Kockelscheier gemellt ass, mat 6:3 fir sech entscheeden. Si konnt der Nummer 1 op der Welt den zweeten Opschlag ofhuelen.E gudde Start an den zweete Saz hat d'Stephens dunn och, direkt den éischte Service konnt d'Halep net duerchbréngen an d'Stepehens konnt séier 2:0 a Féierung goen. Ma dono krut si selwer direkt zwee Opschléi hannerteneen net duerch an Halep war op eemol 4:2 vir. Ma nees huet d'Nummer 1 op der Welt de Service net duerchkritt an d'Stephens koum op 4:4 erun. Dunn awer de 5:4 vum Halep bei eegenem Service an de 6:4 beim Opschlag vum Stephens.Am drëtte Saz dunn, deen d'Halep mam Service ugefaangen huet, konnt sech d'Rumänin direkt op 5:0 ofsetzen andeem si all Kéier hire Service konnt duerchbréngen an de Stepehens säi Kontere konnt. Hiren drëtten Opschlag krut déi jonk Amerikanerin dunn duerch, a konnt op 5:1 verkierzen, ma si hat dem Opschlag vum Simona Halep näischt entgéint ze setzen, esou datt déi aktuell Nummer 1 op der Welt um Enn vum drëtte Saz d'Äerm no uewe rappe konnt.Domadder gewënnt Simona Halep mat 3:6, 6:4 a 6:1 Grand Slam vu Paräis. Schonn 2008 konnt si den Titel vun de Junioren zu Paräis huelen.