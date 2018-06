X

E Samschdeg war zu Rëmeleng d'Finall vun der Coupe des Dames tëscht dem SC Ell an der Jeunesse Jonglënster. An der Halleffinall huet sech den neie Champion Jonglënster mat 4:2 géint de Stater Racing behaapt an d'Damme vun Ell konnte sech mat 4:0 géint d'Escher Fola duerchsetzen.Jonglënster wollt vun Ufank un d'Kontroll iwwerhuelen an huet de Ball emol e bëssen duerch déi eege Reie lafegelooss, dat ass awer liicht no hanne lassgaange, well no nëmme 4 Minutten huet Ell hir éischt Chance direkt genotzt, fir mat 1:0 a Féierung ze goen. No enger Konterattack huet d'Jill de Bruyn de Ball eriwwergeluecht fir d'Logane Wegnez an dat huet de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol geschoss.No 13 Minutten huet d'Emma Kremer du wéinst enger Allergie den Terrain misse verloossen.Jonglënster hat awer weider méi vum Match a konnt sech an der 16. Minutt eng éischt ganz gutt Chance erausspillen. Do gouf nämlech d'Hayette Ghodbane an d'Déift geschéckt, ma d'Sonia Alfieri am Gol vun Ell konnt de Ball an de Corner-Aus deviéieren.Nëmme kuerz dono war et ee Fräistouss vum Bianca Schmitz, dee fir Gefor gesuergt huet, ma d'Alfieri konnt de Ball mat de Fäischt iwwert d'Lat boxen an esou Schlëmmeres verhënneren.Ell war awer och nach ëmmer do an hunn ëmmer erëm fir Gefor gesuergt, dat mat Konterattacken iwwer d'Jill de Bruyn an d'Logane Wegnez.An der 32. Minutt dunn awer den 1:1 fir Jonglënster, dee sech och lues awer sécher ugedeit hat. D'Jessica Birkel gouf op der rietser Säit lancéiert an huet de Ball an d'Mëtt geflankt an do huet d'Alfieri am Gol vun Ell ganz onglécklech ausgesinn, well si huet hei laanscht de Ball gegraff an esou konnt d'Sabrina Deda de Ball an den eidele Gol käppen.Kuerz dono hat d'Deda Jonglënster dunn nach bal a Féierung bruecht. No engem Corner vum Bianca Schmitz huet d'Deda de Ball op de Gol gekäppt, ma do konnt d'Alfieri nees besser reagéieren an de Ball paréieren.Kuerz virun der Paus hat Jonglënster dunn awer Chance, dass si net mat engem Réckstand an d'Paus gaange sinn. Ell huet nämlech d'Kate Thill iwwer d'Säit geschéckt an dat ass an d'Mëtt gezunn an huet geschoss, ma de Ball ass nëmmen op de Potto gaangen.D'Ufanksphas vun der zweeter Hallschent war richteg animéiert, well béid Ekippen hu gewisen, dass si hei onbedéngt wëlle gewannen.Esou hat Jonglënster déi éischt gutt Chance no der Paus duerch ee Fräistouss vum Bianca Schmitz, deen awer esou just laanscht de Gol gaangen ass.An der 54. Minutt huet Ell erëm hir Stäerkt iwwer Konterattacke gewisen. D'Wegnez ass iwwer déi riets Säit gelaf an huet de Ball flaach an d'Mëtt ginn an do huet d'Kate Thill de Ball esou just verpasst an esou konnt d'Tamara Cardoso am Gol de Ball ënnert sech begruewen.Dono ass Ell ëmmer méi staark ginn an huet e bëssen d'Iwwerhand hei kritt a si haten 3 weider gutt Chancen. Esou huet fir d'éischt d'Kate Thill ee Fräistouss iwwert de Gol geschoss. Dono konnt d'Cardoso no engem flotte Solo vum Wegnez de Ball gutt paréieren. An an der 64. Minutt ass ee Lupfer vum Kate Thill, wou et praktesch eleng virum Cardoso stoung esou just iwwert de Gol gaangen.Du sinn d'Damme vu Jonglënster awer erëm wakereg ginn an haten direkt e puer Chancë beieneen. Déi wuel bescht gouf et an der 68. Minutt, wou d'Bianca Schmitz esou just laanscht ee Ball vun der agewiesselter Sara Olivieri gerutscht ass.Jonglënster huet weider Drock no Vir gemaach. D'Damme vu Jonglënster wollten onbedéngt de Match entscheeden, éiert et an d'Eelefmeterschéisse geet. D'Damme vun Ell stoungen awer kompakt a konnten den 1:1 iwwert d'Zäit retten.Béi béide Veräiner konnten déi éischt fënnef Spillerinnen, déi ugetruede sinn, och verwandelen. Esou huet och d'Eelefmeterschéissen an de "Sudden Death" misste goen. Et war d'Mendes, dat fir Jonglënster als siwent Spillerin ugetrueden ass, wat hire Penalty net sollt verwandelen. Ma och d'Ventura vun Ell huet am Géigenzuch net getraff, esou datt hei keng Entscheedung gefall ass. D'Olivier huet dono fir Lënster getraff an d'Henkel fir Ell verschoss. Bleift z'erwähnen, datt Ell zwee Penaltyen op d'Lat geschoss huet.Esou konnten d'Damme vu Jonglënster dës Saison den Doublé feieren.