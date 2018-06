© AFP

All Kéiers e Feeler op der selwechter Plaz an der zweetleschter a leschter Ronn huet den Hamilton Zäit an esou och Plazen an der Startopstellung kascht. De Vettel dogéint konnt feieren. An der leschter Ronn huet hien déi beschten Zäit vun der Quali higeluecht a sech esou déi éischt Plaz beim Start e Sonndeg geséchert.1. Sebastian Vettel (Ferrari)2. Valtteri Bottas (Mercedes)3. Max Verstappen (Red Bull)4. Lewis Hamilton (Mercedes)5. Kimi Räikkönen (Ferrari)6. Deniel Ricciardo (Red Bull)7. Nico Hülkenberg (Renault)8. Esteban Ocon (Force India)9. Carlos Saizn (Renault)10. Sergio Pérez (Force India)11. Kevin Magnussen (Haas F1)12. Brendon Hartley (Toro Rosso)13. Charles Leclerc (Sauber)14. Fernando Alonso (McLaren)15. Stoffel Vandoorne (McLaren)16. Pierre Gasly (Toro Rosso)17. Lance Stroll (Williams)18. Sergey Sirotkin (Williams)19. Marcu Ericsson (Sauber)20. Romain Grosjean (Haas F1)