D'Tina Welter, déi Lëtzebuerger Handball-Nationalspillerin, ass vun Tréier aus der 2. Däitscher Bundesliga bei d'Waiblingen-Tigers gewiesselt och aus der 2. Bundesliga.D'Schreiwes vum Veräin:

Ein weiterer Neuzugang für die kommende Saison

[na] Tina Welter, eine ehemalige Trierer Mieze, wird ab Juli 2018 ein Waiblinger Tiger. Schon seit ihrem 4. Lebensjahr, hält die gebürtige 25-jährige Luxemburgerin den Handball in den Händen. Dabei hat sie mit ihren jungen Jahren schon einiges an hochqualifizierter Handballerfahrung sammeln können. Von Roude Léiw Barscharage, wechselte sie aus der 3. Liga West zu den Schwaben Hornets in die 2. Liga um nun, von dem Ligakonkurrenten DJK/MJC Trier in das schöne Remstal zu kommen. Hier wird sie den Kader der Tigers auf Rechtsaußen vervollständigen.

„Mit Tina konnten wir eine dynamische und erfahrene Spielerin verpflichten, die sicherlich sehr gut unsere 1. Damen Mannschaft passt. Nicht nur die Erfahrung die sie als Kapitän in der Luxemburgischen Nationalmannschaft sammeln konnte, sondern auch ihre Zielstrebigkeit und ihr Ehrgeiz, werden sich gut in die Mannschaft für die neue Saison einfügen lassen.“ so der sportliche Leiter Nadir Arif.

Wenn Tina mal nicht in der Handballhalle steht, hat sie Freude daran, ihre Zeit mit Schwimmen, Reisen und ihren Freunden und der Familie zu verbringen. Zu ihren Zielen gehört der mannschaftliche Erfolg, sowie der Aufstieg in die 1. Bundesliga- nicht umsonst gehört ein Zitat von Berthold Brecht zu ihrem Lebensmotto: „Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.“

Wir freuen uns sehr das Tina in der kommenden Saison für die Waiblinger Tigers auf Punktejagd gehen wird.