De Lëtzebuerger Sportler vum Joer ass bei dësem 1. Tournoi op Wues fir dës Saison op 3 gesat, an huet dowéinst am 1. Tour e Fräilous.



An der 2. Ronn kritt de 35 Joer ale Spiller vun der Spora et entweder mat sengem Trainingspartner Pierre-Hugues Herbert (ATP-87) aus Frankräich oder mam Australier Matthew Ebden (ATP-73) ze dinn.