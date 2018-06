Am Championnat vun de klengen europäesche Länner am Lichtenstein huet Lëtzebuerg ee mol Gold, ee mol Sëlwer a véier mol Bronze gewonnen.

© FLA

Déi eenzeg Goldmedail gouf et fir de Charel Gaspar deen am Héichsprong mat 2,10 Meter am héchste gesprongen ass. Sëlwer huet de Vincent Karger iwwer 400 Meter (48’’01) gewonnen.D'Victoria Rausch (Hecken), d'Patricia van der Weken (100 Meter), de François Grailet (110 Meter Hecken) an de Sven Liefgen (Héichsprong) hunn sech konnten d'Bronzemedail an hire jeeweilegen Disziplinne sécheren.De nächste Rendez-vous vum Championnat vun de klengen europäesche Länner ass 2020 am San Marino.