Réiser Päerdsdeeg a Portrait vum Charlotte Bettendorf (10.06.2018) Um Sonndeg huet de Grand Prix vun de Päerdsdeeg wéinst dem Wieder missten ofgesot ginn.

D’Charlotte Bettendorf an d’Päerd, dat ass eng Geschicht déi scho ganz laang existéiert, an déi wärt och net esou séier ophalen. Dat ass e Beruff, dat ass eng Passioun, e Liewensinhalt.

Talent hëlleft net doriwwer ewech, dass Profi am Sprangreiden en haarden Job ass. 10 Päerd den Dag reiden, do kinnt ee mol d’Gesiess, d’Been an de Réck spieren. An net ze vergiesse, doheem ass an dee Beruff e relative Begrëff. Sou laang et Spaass mëscht, ass alles gutt.



Mee ewéi preparéiert d'Charlotte den leschten Dag vun de Réiser Päerdsdeeg? De Parcours inspizéieren, Schrëtt zielen tëschent den Obstaclen, e bëssen ouni Päerd reiden, dat duerfen se nach. De Waassergruef hätt een sech kënne spueren well gläich drop ass d’Waasser vum Himmel gefall. Kee Prabbeli fir Päerd a Reider. A wéi geféierlech gëtt et fir d’Gesondheet vun alle Bedeelegten? Ofsoen oder net ofsoen? Dat war d'Fro. Ma d'Äntwert war no längerem beroden:Ofsoen!



Dee nächste Sonndeg ass e Grand Prix 2 Stären. Dat ass eng aner Competitioun. De Grand Prix 3 Stäre gëtt net ersat.



FOtOGALERIE: Impressioune vun de Réiser Päerdsdeeg vum Roland Miny