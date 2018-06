Vu BMX bis Skateboard hunn an der Stad d'Profien an déi, déi et eng Kéier wëlle ginn, gewisen, wat si drop hunn.

BMX am Péitrussdall (10.06.2018) Vu BMX bis Skateboard hunn an der Stad d'Profien an déi, déi et eng Kéier wëlle ginn, gewisen, wat si drop hunn.

Alles wat 2 oder 4 Rieder huet an net motoriséiert ass, war beim „Red Bull 3 en 1“ Wëllkomm. Organiséiert gouf dëst Event am Skatepark an der Péitruss vum Viki Gomez, deen zanter 6 Joer hei am Land wunnt an zanter 2000 vun Red Bull gesponsert gëtt.

„Meng Fra ass aus Lëtzebuerg an ech krut hei ëmmer en gudde Feedback fir mäin Sport. Ech wollt dunn eppes fir Lëtzebuerg maachen an dat hei ass déi beschte Iddi, wou all Mënsch kann drun Deel huelen a Spaass hunn!“

Den Viki Gomez huet dunn gewisen, wisou hien den Red Bull Circle of Balance 3 Mol gewanne konnt.

Déi sëlleche Spectateure konnten dunn déi aner professionell Fuerer bestaunen, déi hiert Kënnen am Bowl ënner Beweis gestallt hunn. Um BMX war et ënnert anerem den Daniel Wedemeijer, dee fir beandrockend Spreng gesuergt huet, grad wéi och de Courage Adams

Natierlech huet och en Skateboard net dierfen feelen. Den Danny Leon, deen zanter 2008 zu de Profi Skater gehéiert, huet fir zousätzlech Graps an Grinds gesuergt.