No insgesamt 314,36 gefuerene Kilometer trennen den Thierry Neuville an de Sebastien Ogier sensationell 0,7 Sekonnen.

Sport: Am meeschte gelies

Nodeems de Sebastien Ogier op Ford nom Samschdeg nach eng kleng Avance vu véier Sekonnen konnt retten, huet den Thierry Neuville (Hyundai) op de siwe leschte Kilometer d'Wertung gedréint a konnt den aktuelle Weltmeeschter nach offänken. Drëtte gëtt den Esapekka Lappi op Toyota.Fir de Belge Neuville, den duerch seng Victoire natierlech och Leader am General bleift, ass et déi drëtte Victoire vun der Saison. Am Generalklassement léit de Neuville 27 Punkte virum Titelverdeedeger Ogier (122).