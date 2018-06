© afp (Archiv)

Amhuet de Rafael Nadal dem Dominic Thiel schonn den éischten Opschlag konnten ofhuelen. Direkt duerno ass dem Éisträicher awer ee Re-Break gelongen an hien huet op 1:2 konnte verkierzen. Béid Spiller hu sech dunn bis zum 4:4 näischt geschenkt an et war ee Match op ganz héijem Niveau. Nodeems de Rafael Nadel dunn bei eegenem Opschlag mat 5:4 konnt a Féierung goen, ass dem Dominic Thiem den Drock ze grouss ginn a hie verspillt eng zweete Kéier säin Opschlag. Doduercher verléiert d'Nummer 8 vun der Welt den éischte Saz mat 4:6.Denass genee esou lassgaangen ewéi den éischten. Direkt säin éischten Opschlag huet den Thiem ofginn an sou loung den Nadal ganz séier 2:0 vir. Nom 3:0 ass den Thiem dunn och net méi richteg erukomm an domadder wënnt de Rafael Nadal och den zweete Saz mat 6:3.Ganz batter ass et och amfir den Thiem lassgaang. De 24 Joer jonken Éisträicher loung bei eegenem Opschlag direkt mat 0:40 hannen an et huet esou ausgesinn wei wann den Dominic Thiem genee ewéi an den zwee éischte Sätz säin Opschlag direkt géif verléieren. Ma bëssen iwwerraschend konnt den Nadal seng dräi Breakbäll net verwäerten an ass mat 0:1 a Réckstand geroden. De Break sollt awer net laang op sech waarde gelooss well den zweeten Opschlag huet den Thiem net duerchbruecht a domadder stoung et ganz séier 2:1 fir de Nadal. No engem zweete Break beim beim Stand vun 5:2 hat de Nadal d'Chance bei eegenem Opschlag säin 11. Titel bei de French Open ze sécheren. Dëst sollt dem Spuenier dunn och geléngen an domadder sëtzt d'Nummer 1 vun der Welt sech an dräi Sätz (6:4, 6:3,6:2) géint den Dominic Thiem duerch.