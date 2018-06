© Archiv

Bei enger Baussentemperatur vun 33 Grad a 90% Loftfiichtegkeet, ass de Lëtzebuerger ganz gutt an d'Course gestart an ass op enger 5. Plaz aus dem Waasser komm. No engem super Wiessel op de Vëlo, huet de Bob Haller sech mat engem Grupp vu 25 Athleten duerch d'Bascht gemaach. Dëse Grupp gouf awer erëm agefaang, sou dass praktesch dat ganzt Starterfeld zesummen op de Lafparcours gaangen ass. Genee ewéi um Vëlo huet de Lëtzebuerger ee gudde Wiessel gemaach an huet sech als 2. op déi lescht 5 Kilometer gemaach. Dës Positioun konnt hien och während zwee Kilometer verteidegen bevir de Bob Haller nach vun 11 Leefer iwwerholl ginn ass, fir als 13. an d'Zil ze kommen. Um Enn feelen 13 Sekonnen fir op de Podium.De nächste Weekend ass de Bob Haller op der Militär-Weltmeeschterschaft zu Lidköping a Schweden am Asaz.