Virschau: Wee spillt am Grupp A? Reportage vum Rich Simon



Den Ufank maache mir mam Grupp A, an deen ass sécherlech net deen Attraktiivsten.

Dat kann een esou soen. Et kann een awer och soen, dass et wahrscheinlech dee schwaachste Grupp ass. Engersäits mam Organisateurdran an dann och nachDe Südamerikaner muss ee ganz kloer d'Favoritteroll an dësem Grupp zouspriechen. Am FIFA Ranking leie si ëmmerhin op der 14. Plaz. Den 2-fache Weltmeeschter zielt ewéi esou dacks zu de Geheimfavoritten. De Gros vun de Spiller ass an de beschte Championnater an Europa am Asaz. De Superstar ass den Luis Suarez vum FC Barcelona. Zesumme mam Edison Cavani vum PSG solle si fir Goaler suergen. Alles anescht wéi déi 1. Plaz am Grupp A fir Uruguay wier eng déck Iwwerraschung.Spannend dierft et awer fir déi 2. Plaz ginn. Déi 3 Equippen déi a Fro komme si praktesch op engem Niveau. Virun allem well een net weess a wéi enger Form sech de Mo Salah vun den Ägypter presentéiert. Hie gouf jo an der Final vun der Champions League blesséiert. D'Spill vun den Nord-Afrikaner ass praktesch ganz op hien opgebaut. Mat engem Salah an Top-Form kéinten d'Ägypter et an d'Aachtelsfinall packen.Dat dierft och d'Zil vun de Russe sinn. Am eegene Land wëll ee weisen, dass ee villäicht awer net esou schlecht ass, wéi d'Plaz 70 am FIFA Ranking dat ausseet. Keng Equipe, déi op der Weltmeeschterschaft mat derbäi ass, ass an der Weltranglëscht hannert de Russe klasséiert. Op et duer geet, fir vum Heemvirdeel ze profitéieren an et awer an den nächsten Tour ze packen, dat ass déi grouss Fro déi ee sech ka stellen.Bleift nach Saudi-Arabien. D'Equipe aus dem Noen Osten huet e Freideg nëmmen 1-2 géint Däitschland verluer, ëmmerhin den aktuelle Weltmeeschter an ee vun de Favoritte vum Tournoi. Wann een de Match awer gesinn huet, dann ass engem séier opgefall, dass d'Saudi-Arabier net vill Fond de Jeux hunn. Alles anescht wéi déi leschte Plaz am Grupp wier schonns eng kleng Iwwerraschung.Am éischte Match vum Grupp A spillt Russland en Donneschdeg um 17 Auer géint Saudi-Arabien.