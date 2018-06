Op den éischten 3 Plazen huet sech näischt geännert. De Rafael Nadal ass weiderhin d'Nummer 1, virum Roger Federer an dem Alexander Zverev.De Gilles Muller ass dës Woch beim Tournoi vun S’Hertogenbosch an Holland am Asaz, dem éischten Tournoi op Wues.Zejoert hat de Gilles Muller dësen Tournoi gewonnen. Am éischten Tour huet hien dëst Joer e Fräilous.

Bei den Damme bleift d'French Open Gewënnerin Simona Halep virop.

D'Mandy Minella huet 48 Plaze verluer a steet elo op Plaz 334. D'Eleonora Molinaro ass op der 459. Plaz.