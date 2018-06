© RTL Grafik

WM Virschau Grupp B / Reportage Jang Mathes



Mat dem Iran, Marokko, Portugal a Spuenien am Grupp ass et effektiv net ganz schwéier, déi 2 Equippen ze designéieren, déi sech wuel fir Aachtelsfinalle wäerte qualifizéieren. Dat mengt och den Dan Santos, Trainer vum RM Hamm Benfica.U sech missten dat jo Spuenien a Portugal sinn. Marokko, deemno wéi staark déi starten, kéint dat eng Iwwerraschung ginn, fir den Iran gesäit den Dan Santos dat awer net.De Marokko ass fir den Trainer vum RM Hamm Benfica méi staark wéi den Iran. Hie kënnt d'Ekipp zwar elo net, mä d'Land huet awer gutt Spiller, déi an Europa spillen. Dofir kéinten déi ëm déi zweete Plaz am Grupp matspillen.Um 1. Kompetitiounsdag vum Grupp spillen direkt Portugal a Spuenien géinteneen. Do richt et jo praktesch schonn no engem Remis. Dofir tippt den Dan Santos do op en 0:0, well sech eben do keen d'Fanger verbrenne wëll. Béid Ekippe wäerte wuel fir déi aner 2 Matcher am Grupp hir Kraaft wëllen halen. Béid wäerte wuel, wa se d'Chance hunn, probéieren ze wannen, ma et wäert awer keen oppent d'Spill ginn.Wou gesäit dann den Dan Santos Portugisen an d’Spuenier um Enn, a wien erwaart hie sech ënnert deene leschte 4?Fir hie gehéiert Portugal net zu de Favoritten, Spuenien dogéint kéint an déi lescht Véier kommen, gëtt awer wuel net Weltmeeschter. An de véier Leschte wäerte wuel Däitschland, Frankräich a Spuenien sinn, ma och nach eng Ekipp, mat där kee gerechent huet.