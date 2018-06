WM Virschau Grupp C / Reportage Jeff Kettenmeyer



Frankräich huet eng richteg staark Equipe, verschidden Spiller wéi Griezmann, Mbappé a Pogba stiechen eraus, ma praktesch an alle Deeler ziele se zur Weltspëtzt.

D'Fro ass ob et ee Kollektiv ass a gëtt, och doduerch spillen Leit wéi Benzema a Ribéry nach ëmmer keng Roll beim Trainer Didier Deschamps, eppes wat de Roby Langers deen de franséischen Futtball suivéiert wéi bal keen aner, begréisst. Hien ass der Meenung, dass den Deschamps sech dat mat deem Kader deen en huet, erlabe kann.



Egal wéi muss Frankräich d'Gruppephase ouni gréisser Problemer hannert sech bréngen. Et wier eng relativ einfach Grupp am Verglach mat anere Gruppen, mengt de Roby Langers. Wann ee sech den Tableau ukuckt, kéinte si e vläicht packen an eng Final ze komme géint Brasilien.



Trotzdeem dierf een Dänemark, Peru an och Australien net ënnerschätzen.

All Equipe huet eng realistesch Chance op d'Aachtelsfinallen, et gëtt awer fir d'Fransousen virun allem een direkte Konkurrent, sou de Roby Langers. An dat ass ouni Zweiwel Dänemark.



Déi éischt Matcher an dësem Grupp sinn e Samschdeg mat Frankräich géint Australien a Peru géint Dänemark.

