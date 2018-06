Am Grupp D op der Futtball-WM sti sech Argentinien, Island, Kroatien an Nigeria géigeniwwer.

Virschau Futtball-WM Grupp D / Reportage Lynn Kayser



Och wann et am Grupp D dierft enk zougoen, sou stécht awer eng Ekipp eraus an dat ass Argentinien. De 5. am Fifa-Ranking, dee sech viru 4 Joer no Verlängerung ganz knapp an der Finall hat missen Däitschland geschloe ginn, ass de Favorit op déi éischt Plaz am Grupp D.D'Ekipp ronderëm de Lionel Messi zielt och dës Kéier nees zum gréissere Favorittekrees. Nieft dem Stiermer vu Barcelona ass de Kader mat engem Angel Di Maria (Paris St. Germain), Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus Turin) a Gonzalo Higuain (Juventus Turin)mat internationale Stare besat, ma op d'Ekipp e Kollektiv ass muss sech weisen.Gutt fir d'Géigner, schlecht fir d'Albiceleste dierften den Out vum Kipper Sergio Romero an dem Spiller Manuel Lanzini kuerz virun der WM sinn.Sécher verginn ass déi éischte Plaz trotz der Favoritteroll nach net.

Kroatien dierft beispillsweis een onbequeme Géigner ginn. D'Ekipp vum Coach Zlatko Dalic ass op esou gutt wéi all Positioun staark besat. Mat dobäi sinn ënnert anerem de Luka Modric (Real Madrid), den Ivan Rakitic (FC Barcelona), de Mario Mandzukic (Juventus Turin) oder och nach den Ante Rebic (Eintrach Frankfurt), deen an der Finall vum DFB-Pokal Bayern München mat zwee Goler den Zant gezunn hat.



De Responsabele vun der Jugend bei der Fola Dario Maric kënnt aus Kroatien.Hien hofft, datt et Kroatien dëst Kéier emol eng Kéier fäerdeg bréngt, mat deene gudde Spiller wäit ze kommen, ma hien ass sech bewosst, datt et net einfach gëtt. Virun allem och, well méiglecherweis scho Frankräich an der Aachtelsfinall kéint waarden.





Island ass fir d'éischte Kéier op enger WM mat dobäi. No der Euphorie vu virun 2 Joer bei der EM, wou et bis an 1/4-Finall gaange war, mengt den Dario Maric net, datt et bei der WM nach eng Kéier souwäit dierft goe fir den Underdog.





Fir den Dario Maric ass Nigeria eng Inconnu. D'Ekipp, déi eng Partie Spiller aus der Premier League an hire Reien huet, ass schwéier anzeschätzen.

Et dierf een also gespaant sinn, ob d'Argentinier hirer Favoritteroll am Grupp D gerecht ginn a wie sech um Enn déi zweete Plaz ka sécheren.Den éischte Match an dësem Grupp ass e Samschdeg. Argentinien kritt et mat Island ze dinn.