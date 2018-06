WM Virschau Grupp E / Reportage Gilles Tricca



En Donneschdeg fänkt a Russland d'Gruppephas vun Futtball-Weltmeeschterschaft un. Am Grupp E ass den Optakt awer eréischt e Sonndeg, an do gëtt et mat Brasilien ee kloren Favorit.

De 5-fache Weltmeeschter Brasilien ass um Pabeier um offensive Plang extrem staark. Staren wéi Neymar, Firmino, oder och nach Coutinho si schwéier an de Grëff ze kréien. Wann d’Seleçao och nach defensiv gutt steet, da si se net nëmme Favorit an dësem Grupp E, mä och fir den Titel.D’Schwäiz kéint et och packen fir eng Ronn weider ze kommen. De Kader vun de Schwäizer ass quasi de selwechte wéi op der EM virun 2 Joer. Dat kéint vu Virdeel sinn, mä net onbedéngt esou de Frank Bourgnon, Lëtzebuerger Arbitter mat Schwäizer Originnen. Hie gesäit keng groussaarteg Evolutioun an de leschten 3-4 Joer.Seriö Chancen fir an d'1/8 Final ze kommen huet och Serbien. D’Equipe vum Kapitän Kolarov huet nämlech eng excellent Qualifikatiounsronn gespillt an huet och eng Rei Eenzelspiller wéi Matic oder Milinkovic-Savic déi d'Differenz kënne maachen.Costa Rica dierft an dëser Grupp am Prinzip keng grouss Roll spillen, mä d'Ticos sinn awer ganz sécher en onbequemen Géigner. Virun allem fir eng Equipe wéi d’Schwäiz kéint et da komplizéiert ginn, wann d'Ticos hannendra kompakt stinn, an d'Schwäizer dann am offensive Beräich musse kreativ ginn.Déi éischt Matcher an dësem Grupp sinn e Sonndeg an heeschen Costa Rica-Serbien a Brasilien–Schwäiz.