An der Qualifikatioun war et zimlech ideal fir eise Noper Däitschland gelaf. D’Preparatiounsmatcher waren dogéint enttäuschend. Et gouf eng 1:2-Defaite géint Éisträich notéiert an eng net iwwerzeegend 2-1-Victoire géint Saudi-Arabien. Donieft ginn et Diskussiounen, well de Manuel Neuer trotz laanger Verletzung als Nummer 1 confirméiert gouf.

Méi belaaschtend war, datt déi lescht Deeg vill iwwert den Ilkay Gündogan an de Mezut Özil geschwat gouf, déi op enger Foto mam tierkesche President poséiert haten. De Gündogan gouf am leschte Preparatiounsmatch zu Leverkusen ausgepaff. Dat ass net ideal, fir an esou Tournoi ze starten.D’Schweden kënnen eng intressant Roll spillen am Grupp F. D’Skandinavier ware während der Qualifikatioun am Grupp vun de Lëtzebuerger. Am Play-Off hunn d’Schweden d’Italiener eliminéiert.Et si net vill Staren an der Ekipp, mä et ass eng ganz zolidd Formatioun. De Lars Gerson, deen zanter 6 Joer a Schweden spillt, weess dat ganz genee. De Lëtzebuerger Nationalspiller ënnersträicht, dass si ee gutt Kollektiv hunn a gutt harmonéiere géifen.Mexiko ass laut dem Gerson méi staark anzeschätzen wéi vill Leit mengen. D’Mexikaner sinn och op Plaz 15 am FIFA-Ranking. Si haten hir Qualifikatioun vun Nord- a Mëttelamerika dominéiert. Mexiko huet eng erfueren Ekipp, déi agespillt ass.Südkorea gëtt allgemeng als déi schwächsten Ekipp gehandelt vum Grupp F, och wa munch Spiller bei grousse Veräiner aktiv sinn. De bekannste Südkoreaner ass den Heung-Min Son vun Tottenham.Am Grupp F wier de grousse Favorit Däitschland gutt beroden de Grupp ze gewannen, soss kéint eventuell Brasilien de Géigner an der Aachtelsfinall sinn.