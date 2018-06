© RTL Grafik

WM Virschau Grupp G / Reportage Guy Seyler



D’Diables Rouges an d’Three Lions gëllen hei als kloer Favoritten.

Eis belsch Noperen zielen zu de Geheimfavoritten bei dëser WM. Viraussetzung ass, datt esou bekannt Spiller wéi de Bruyne, Lukaku an Hazard hier Klass och um Terrain ëmsetzen.Wäit komme wëllen och d’Englänner. No dem blamable fréien Out bei der EM virun 2 Joer géint Island huet den neien Trainer Gareth Southgate d’Equipe ëmgekrempelt. Cahill a Vardy niewent Rashford, Sterling an Harry Kane deiten op eng gesond Mëschung tëschent jonk an al hin. Elo muss ee kucken, wéi an ob dat funktionéiert.Mat der Belsch an England schéngen déi zwou éischt Plaze praktesch verginn. Tunesien soll een awer op kee Fall ënnerschätzen.Da bleift als 4. Equipe an dësem Grupp G nach de kloren Outsider Panama .D’Los Canaleros, wéi si och genannt ginn, liewen nach ëmmer an der Euphorie vun der 1. Participatioun un enger WM. Et ass wéi e Mäerchen, dat am Fong nëmme méiglech gouf duerch e Gol, dee kee war.Si spille fir hiert Land an och fir hire Coequipier Amilcar Henriquez. De 86-fachen Nationalspiller gouf virun engem Joer viru senger Hausdier erschoss.