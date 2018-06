© RTL Grafik

Ier et esou wäit ass, stelle mir Iech elo nach de Grupp H vir, wou mat Kolumbien, Japan, Polen a Senegal kee richtege Favorit sech erauskristalliséiert.





Den Iwwerbléck vum Grupp H/Reportage Franky Hippert



Et ass effektiv e ganz ausgeglachenen Grupp, datt huet och den Trainer vum Senegal, den Aliou Cissé nom 0-0 virun zwou Wochen hei zu Lëtzebuerg géint d'Rout Léiwe confirméiert. Hien huet gesot, dass alle 4 Ekippe Chancen hunn, fir weider ze kommen. Déi Ekipp, déi determinéiertst Ekipp géing sech duerchsetzen, esou nach de Coach vum Senegal.

No 2002 ass de Senegal eng zweete Kéier op enger Weltmeeschterschaft dobäi. Deemools haten d'Lions de la Teranga et bis an d'Véierelsfinall gepackt. Superstar ass de Sadio Mané, deen dës Saison mat Liverpool an der Champions League-Finall géint Real Madrid verluer hat. Virun allem ass et wichteg, datt eng Ekipp variabel ass, betount den Aliou Cissé, deen och an der Ekipp am Ufank vum Joerdausend als Spiller dobäi war.

Japan dierft et vläicht bei hirer 6. Participatioun op enger WM am schwéierste kréien aus dësem Grupp erauszekommen. Den 61. an der FIFA-Weltranglëscht huet dëst Joer nach keen Testmatch gewonnen.

Kolumbien ass fir d'4. an der Endphase. Viru 4 Joer sinn d'Los Cafeteros bis an d'Véierelsfinall komm. De James Rodrigues huet sech a Brasilien besonnesch gewise gehat, an huet duerno de Sprong bei Real Madrid gepackt, fir dunn un den FC Bayern München ausgeléint ze ginn. Am Testmatch géint Frankräich gouf et eng 3:2-Victoire.

A propos Bayern München, do spillt och nach de Robert Lewandowski. De Kapitän vu Polen sot am FCB.TV, datt een als Stiermer och Ekippespiller muss sinn.

7 mol war Polen bis elo op enger WM, zweemol gouf een Drëtten, dat 1974 an 1982. Dat ass scho laang hir. Och a Russland dierft déi Statistik sech awer net verbesseren. D'Fro déi sech am Grupp H stellt, ass, wien nieft Polen, Kolumbien oder de Senegal, de Sprong an d'Aachtelsfinalle packt? Tendenz Kolumbien!