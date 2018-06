E Méindeg war de Spuedestéch fir de Luxembourg Institute For High Performance In Sports kuerz LIHPS genannt.

D'Gebai kënnt nieft déi bestoend Sportshal zu Déifferdeng. 9 Millioune wäert d'Gebai kaschten a soll am Juni 2020 fäerdeg sinn.





Supedestéch LIHPS/Reportage Rich Simon



Ee Gebai huet den nei gegrënnten LIHPS nach net. Zanter dem 1. Juni awer een Direkter an dat ass de fréiere Schwëmmer Alwin de Prins. D'Ekipp ass den Ament nach kleng. Nieft dem Direkter gëtt et nach ee Coordinateur, dat ass een anere fréiere Schwëmmer, nämlech de Laurent Carnol. An et gëtt och nach eng administrativ Hëllef. An den nächste Méint soll d'Ekipp awer méi grouss ginn.



Wann d'Struktur bis richteg steet, soll am Beräich vun der Recherche vum Héichleeschtungssport geschafft ginn.

An dësem nationale sproochwëssenschaftlechen Diagnostikzenter vum LHIPS sollen ënnert anerem Elittesportler souwéi Ekippen an Zukunft eng optimal Betreiungsplattfrom kréien. Den Zentrum soll och den Athleten hëllefen, hir sportlech Leeschtunge bei de Kompetitiounen ze maximiséieren.

Den LIHPS ass eréischt zanter dem 1. Juni operationell an esou mat bleiwen nach vill Froen ze klären, virun allem, wie vun dëser SportFabrick profitéiere kann. Den LIHPS soll awer d’Roll vum Koordinator iwwerhuelen.



Déi 9 Milliounen déi d'Gebai vum LIHPS soll kaschten, solle praktesch integral vum Sports-Ministère iwwerholl ginn.