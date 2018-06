© twitter/realeavintia

Andreas Pérez no supera la carrera de su vida. DEP - https://t.co/0OLchkBwUx pic.twitter.com/CG49AAvl3M — Reale Avintia Racing (@realeavintia) 11. Juni 2018

Dat huet säin Team Avintia Racing e Méindeg matgedeelt. Hie war e Sonndeg um Circuit de Catalunya gefall a gouf mat schwéiere Blessuren am Gehir an d'spidol Sant Pau bruecht.Nodeems de Perez an enger Kéier gefall war, konnte verschidde Piloten hannert him net méi mat Zäit reagéieren a sinn iwwert hie gefuer.Am Spidol konnt just nach de Gehirdoud vum jonke Motorrad-Pilot festgestallt ginn.