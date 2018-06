No engem gudde Parcours zu Paräis huet d'Eléonora Molinaro eng weider Positioun gutt gemaach an der Tennis-Weltranglëscht bei de Juniorinnen.

Si steet elo op der 8. Plaz, dat nodeems si zu Roland Garros bis an d'Véierelsfinall komm ass, wou si sech der Gewënnerin, dem 14 Joer ale Cori Gauff huet misse geschloe ginn. D'Cori Gauff mécht iwwerdeems ee grousse Sprong, d'Amerikanerin klëmmt vu Plaz 20 op d'Plaz 3. Déi zweet Amerikanerin, déi och an der Finall stoung, d'Caty McNally mécht och ee ganz grousse Sprong an zwar vu Plaz 36 op Plaz 15.

D'Top 20 am Iwwerbléck:

1 OSUIGWE, Whitney2 LIANG, En Shuo3 GAUFF, Cori4 WANG, Xinyu5 KOSTYUK, Marta6 NOEL, Alexa7 OSORIO SERRANO, Maria Camila8 MOLINARO, Eleonora9 TAUSON, Clara10 NAITO, Yuki11 WANG, Xiyu12 LIU, Claire13 FERNANDEZ, Leylah Annie14 SATO, Naho15 MCNALLY, Caty16 COCCIARETTO, Elisabetta17 ZHENG, Qinwen18 BUREL, Clara19 CARLE, Maria Lourdes20 JUVAN, Kaja