Den 8. an den 9. Juni waren d'Rugby-Nationalekippen vun den Dammen a vun den Hären op Zagreb op d'Women's Sevens Conference, respektiv op d'Leg 1 vum Men's Sevens Trophy.



Dobäi hunn d'Dammen den éischten Dag Matcher géint Dänemark, Georgien a Slowenien gespillt, wouvun leider kee Match konnt gewonne ginn.



Den zweeten Dag goung et dunn ëm déi 9. Plaz am Tournoi. Dobäi ass d'Revanche géint Slowenien gegléckt an de Match goung 17:5 fir Lëtzebuerg aus. Deen zweete Match vum Dag géint Andorra huet d'Ekipp leider verluer a koum domat um Enn op déi 10. Plaz.



D'Härenekipp konnt den éischten Dag géint Lettland gewannen, mee huet géint Dänemark an d'Ukrain verluer. Den zweeten Dag huet Lëtzebuerg an der Véierelsfinall fir de Cup géint Rumänien verluer an och am zweeten Match géint Dänemark sollt et net fir eng Victoire duergoen. Am leschte Match géint Kroatien konnte sech d'Hären du 14:7 duerchsetzen a goufen domadder déi 7. am Tournoi. Den zweeten Deel vun der Trophy gëtt vum 30. Juni un a Litauen gespillt.



LINK: Hei fannt Dir all d'Resultater an och d'Matcher am Replay.