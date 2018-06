De Roby Langers zielt am RTL-Interview vu senger Karriär (12.06.2018) Am RTL-Interview erzielt de Roby Langers vu senger Karriär, vun der Passiouns "Futtball" a vun all deem, wat hien erlieft huet.

Dat fënnt och de Roby Langers, de fréieren Nationalspiller, dee mir am Kontext vun der WM getraff hunn. Wéi gesäit hien dëst Turnéier? Ween ass säin Favorit a wéi huet hien a senger Karriär verschidde Weltstaren erlieft?Mir waren an de Büroe vun der FLF an hate Rendez-vous mam Roby Langers. 73 mol huet hien den Trickot vun der Lëtzebuerger Nationalekipp ugehat. Dat vun 1980 bis 1998. Während senger Karriär huet hie mat de grousse Stare vu senger Zäit gespillt.Seng Passioun fir de Fussball a seng Karriär als Profispiller huet schonns ganz fréi ugefaangen, nämlech an der Schoul. Säi Schoulmeeschter war nämlech de Papp vum Paul Philipp an deen huet dem jonke Roby Langers vill gehollef. Deemools huet de Paul Philipp nämlech als Profi an der Belsch gespillt an dem Paul Philipp säi Papp huet de Roby Langers mat an de Stadion geholl an huet him Saache vu sengem Bouf matbruecht.1990 war de Paul Philipp du Coach vun der Nationalekipp an de Roby Langers huet d’Goler geschoss an dat souguer géint déi däitsch Mannschaft.Während senger 20 Joer länger Karriär huet de Roby Langers Trickote mat enger ganzer Rei bekannter Spiller getosch. Sief et am Veräin oder der Nationalekipp, esou och mam Lothar Matthäus.2010 während engem Benefice-Match zu Gonschten vun der ELA huet de Roby Langers säi Frënd Zinedine Zidane erëmgesinn. Dat war den 8. Mee am gutt gefëllte Stade Josy Barthel. Eng 8.000 Leit ware komm, fir déi fréier Spëtzespiller, vun deene verschiddener nach an Toppform sinn, ze gesinn.Den neien Oflaf vun der Euro-Qualifikatioun, déi villverspriechend Resultater vun de Matcher géint Frankräich, Bulgarien, ,Senegal oder Georgien loosse fir Lëtzebuerg op d'mannst hoffen.An natierlech huet och de Roby Langers ee Favorit fir déi 21. Futtball-Weltmeeschterschaft an dat ass Brasilien.D’Äntwert gëtt et de 15. Juli zu Moskau a Russland. Da wësse mir nämlech, wien d'Coupe dës Kéier an d’Luucht hält.