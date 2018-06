© afp

Comunicado oficial: Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid tras la celebración del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn — #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 12. Juni 2018

De Lopetegui war scho bei de Kinneklechen engagéiert. Am Joer 2006 war hien als Koordinator am Scoutingberäich vu Real Madrid aktiv. An der Saison 2008/2009 war hien Trainer vun der zweeter Ekipp vun de Madrilenen.Dono souz hie bei der U-19, U-20 an U-21 vu Spuenien op der Trainerbänk, ier hien 2014 bei den FC Porto gaangen ass, wou hie bis de 7. Januar 2016 op der Bänk souz.Am Juli 2016 ass hien dunn Trainer vun der spuenescher Nationalekipp ginn. Als Trainer ass hie mat der spuenescher U-19 a mat der U-21 Europameeschter ginn.Bei de Kinneklechen ënnerschreift hien ee Kontrakt vun 3 Joer.