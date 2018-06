© Dirk Meister

Hei waren och zwee Lëtzebuerger Piloten um Depart an zwar den Nico Reding an de Kevin Peters. Nom Qualifying louch den Nico Reding op Plaz 15 an de Kevin Peters op der 1. Plaz. Uschléissend ass et an d'Heats gaangen, wou béid Lëtzebuerger et gepackt hunn, fir d'Halleffinallen ze erreechen.De Kevin Peters konnt seng Halleffinall souverän gewannen, iwwerdeems den Nico Reding mat technesche Problemer nëmmen op déi 9. Plaz koum an esou d'Finall verpasst huet. An der Finall koum de Kevin Peters dunn op déi gutt zweete Plaz an esou ginn et um Enn awer fir béid Lëtzebuerger Punkten en der Europamesschterschafts-Wäertung.