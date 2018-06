Phänomen Pannini (13.06.2018) Biller sammelen an tauschen. Bréngt een dann nach de Futtball dobäi, huet een d'Phänomen Pannini.

Fir vill Leit geet et an de leschte Wochen net ouni: Si kafe se, rappen d'Päckelcher op, huelen déi kleng Pechbiller eraus an hoffen dann, datt se net grad déi schonn hunn. Pannini-Biller fir d'Futtball-Weltmeeschterschaft.



En Donneschdeg fänkt déi jo zu Moskau un an do wier et net schlecht, wann ee säin Album voll hätt. Mir hunn e Mann kenne geléiert, deen d'Albume vun alle Weltmeeschterschaften huet a waren op eng Pannini-Tausch-Bourse kucken, firwat de Fans dee Sammel-Spaass vill Sue wäert ass.