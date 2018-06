De russesche President Wladimir Putin ass dobäi, wann am Luschniki-Stadion zu Moskau déi éischt Partie tëscht Russland a Saudi-Arabien ugepaff gëtt. Am Virfeld hat de Kremlchef e Fest voller Leidenschaft an Emotioune versprach. Ronn 10 Milliarden Euro, souvill wéi bei kenger WM virdrun, huet sech Russland dëse Spektakel kaschte gelooss. An am ganzen 12 Stadionen, queesch duerch Russland, rullt di nächst 32 Deeg de Ball.Aus dem Ausland gi ronn eng Millioun Fans erwaart. Russland huet grouss Zommen an d'Sécherheet investéiert. Donieft sinn Honnertdausende vu Polizisten an Zaldoten souwéi d'Nationalgarde am Asaz. Si ginn ënnerstëtzt vu Beamten aus am ganzen 33 Länner. Souguer Krichsschëffer goufe mobiliséiert. Eskalatioune wéi während der EM2016 zu Marseille wëll de russesche President verhënneren, grad sou wéi méiglech Terrorattacken.Um sportleche Plang gëtt déi éischt Partie haut am Grupp A, wéi gesot um 17 Auer tëscht Russland a Saudi-Arabien ugepaff. Gespillt gëtt mat engem Ball, dee während zwee Méint, u Bord vun der Internationaler Raumstatioun ISS ronn 400 Kilometer héich ronderëm d'Äerd gekreest ass.Fir d'Ouvertureszeremonie trëtt de britesche Popstar Robbie Williams op. Och de fréiere brasilianesche Futtballstar Ronaldo spillt haut während der Show eng Roll.Den Titelverdeedeger Däitschland spillt iwwregens eng éischte Kéier e Sonndeg den Owend um 17 Auer géint Mexiko.