Si kommen zum Fazit, dass Brasilien elo schonn den absolute Favorit fir de Weltmeeschtertitel ass, virun Däitschland. Aus wëssenschaftlecher Siicht deit anscheinend och villes drop hin, dass et eng Final tëscht Brasilien an Däitschland kéint ginn.



Statistiker vun der Uni vun Innsbruck schätzen d'Wahrscheinlechkeet fir eng däitsch Titelverdeedegung op 15,8%, fir Brasilien als Champion op 16,6%. Och un der Uni vu Münster läit den Toppfavorit Brasilien mat 31% virun Däitschland mat 17%. Aner Berechnungen hunn erginn, dass Däitschland an der Véierelsfinalle géint Brasilien verléiert an dës da schlussendlech Weltmeeschter ginn.