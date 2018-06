Fréier Futtball-Weltstaren erënnere sech u grouss Momenter (14.06.2018) D’ganz Welt huet iwwert d'Weltstare gestaunt bei hire Goaler an hirer Leeschtung. Elo erziele si eis, wat fir si hir flottsten Erënnerunge sinn.

Et sinn Englänner, Däitscher, Italiener, Portugisen a Fransousen. Si hunn eis dreeme gedoe während deene leschte Weltmeeschterschaften. Déi ganz Welt huet iwwert si gestaunt, bei hire Goaler an hirer Leeschtung. Elo blécke si zeréck an erzielen eis ,wat fir si hir flottsten Erënnerunge sinn.

Ob se elo gewonnen hunn oder net, ob se an der Halleffinall waren oder net, si alleguer hunn déi eng oder aner Erënnerung wat d'Matcher ugeet, déi si ni wäerte vergiessen.

Mir woren op Genf, Mailand, Paräis a Monaco bei d'Futtball-Legenden, fir erauszefanne wat si perséinlech am Meeschte während de Weltmeeschterschafte markéiert huet. Ugefange mat 1998.

2002 gouf Däitschland an der Finall vu Brasilien iwwerrascht, vum Cafu a Ronaldo.

Am Joer 2006, ugefouert vum Andrea Pirlo, mécht Italien Däitschland a Frankräich platt.

D'Weltmeeschterschaft, dat sportlecht Evenement wat am Meeschten op der Welt gekuckt gëtt, mat vill Hoffnung am Ufank an awer och Enttäuschungen zum Schluss, well zum Schluss gëtt et ëmmer nëmmen ee Gewënner, dee mat de meeschte Goler.

Mir treffen de Zinédine Zidane an der Period zwëschent der gewonnener Weltmeeschterschaft vun 1998 an där vun 2006, wou de Spiller an der Finall vum Terrain geflunn ass. Hie verréit eis, dass de mentalen Equiliber vum Spiller vu grousser Bedeitung ass.

Fir aner Spiller, fir un allem déi portugisesch Legenden, do ass et am Contraire déi physesch Konditioun, déi herno de Parcours vun enger Ekipp decidéiert, notamment déi vum Ronaldo.

Mir hunn eis gewot bei engem fréiere Gewënner nozefroen, ob Lëtzebuerg villäicht enges Daags un der Fifa-Weltmeeschterschaft deelhuele kinnt.

Äntwerten op all dëst am Reportage.