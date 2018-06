D'Lëtzebuergerin huet sech am Tour vun de leschten 8 mat 6:0 a 6:1 géint d'Basak Eraydin aus der Tierkei duerchgesat.

Beim ITF -Tennis Tournoi zu Essen an Däitschland, steet d'Mandy Minella an der Halleffinall. Hei kritt d'Lëtzebuergerin et entweder mat der Japanerin Yuki Naito ze dinn oder mat der Däitscher Lena Rüffer. Béid Spillerinne sinn duerch d'Qualifikatioun gaangen.