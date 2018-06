© afp

© afp

Swiftly followed by the first goal of the FIFA #WorldCup!#RUS have the lead, through Iury Gavinsky! #RUSKSA pic.twitter.com/biMV4JQmLU — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 14. Juni 2018

Virum Match war en Donneschdeg nach d'Erëffnungszeremonie, wou de Robbie Williams an d'Aida Garifullina opgetruede sinn. No knapp enger hallwer Stonn war et dunn eriwwer. De Wladimir Putin an den Gianni Infantino hu virum Match och nach e puer Wierder gesot.En Donneschdeg den Owend um 17 Auer war et esou wäit, d'Weltmeeschterschaft a Russland ass ugaangen. Den argentineschen Arbitter Nestor Pitana hat d'Éier Russland a Saudi-Arabien op den Terrain ze féieren. Et war vun Ufank un eng richteg flott Ambiance am Stadion. An der Ufanksphas hu béid Ekippe mat vill Tempo probéiert no vir ze spillen, eng richteg Chance sollt et an den éischten 10 Minutten awer net ginn.Déi 81.000 Spectateuren am Luschniki-Stadion hunn an der 12. Minutt dunn den éischte Gol vun der 21. Futtball-Weltmeeschterschaft gesinn. Den Aleksandr Golovin huet de Ball op der lénkser Säit kritt an huet de Ball perfekt op den zweete Potto geflankt, wou de Yury Gazinsky am héchste geklommen ass an de Ball an de laangen Eck käppe konnt.Hat Saudi-Arabien an den éischten 10 Minutten nach méi Ballbesëtz, esou huet sech dat nom Gol vun de Russen geännert. Déi haten nämlech elo Confiance getankt an d'Nervositéit huet wuel ee Stéck nogelooss.An der 23. Minutt gouf et dunn awer een éischte Réckschlag fir d'Russen. Den Alan Dzagoev louch op eemol um Buedem, dat awer ouni Friemawierkung. Hien huet an der 24. Minutt misse blesséiert ausgewiesselt ginn. Fir hien ass den Denis Cheryshev op den Terrain komm.Saudi-Arabien war engagéiert, ma géint déi staark Defense vun de Russen ass hinne keen Duerchkomme gegléckt.Déi méi geféierlech Ekipp war weiderhi Russland an déi konnten an der 43. Minutt mat 2:0 a Féierung goen. De Golovin huet de Smolov ugespillt, deen de Ball weiderginn huet op den agewiesselte Cheryshev an deen huet direkt zwee Defenseuren an d'Näischt rutsche gelooss an huet dunn aus kuerzer Distanz den 2:0 markéiert.Nom Säitewiessel konnten d'Russe sech zwou Chancen erausspillen, ma déi waren net wierklech geféierlech.Ma och Saudi-Arabien huet sech nach net opginn an huet weider engagéiert no vir gespillt. Et huet een hinnen de Wëllen ugesinn, mee och bei hinnen ass keng richteg geféierlech Aktioun entstanen.An der 68. Minutt dunn eng nächst gutt Chance fir d'Russen. De Golovin huet sech an der Mëtt gutt duerchgesat an huet vun der Strofraumgrenz geschoss, den Al-Mayouf konnt de Ball zwar paréieren, mee net festhalen, esou dass et nach eemol geféierlech ginn ass.An der 70. Minutt huet den Stanislaw Tschertschessow, den Trainer vun de Russen dunn ee ganz gutt Händche bewisen, hien huet do nämlech den Artem Dzyuba agewiesselt an deen huet nëmmen eng Minutt méi spéit den 3:0 markéiert. No enger Flank vum omnipresente Golovin huet hien de Ball aus kuerzer Distanz eragekäppt.An der 91. Minutt huet den Cheryshev dunn nach ee wonnerschéine Schoss aus ronn 17 Meter mam Ausserëss an den Eck geschoss an huet domat op 4:0 gestallt.Et war awer nach net eriwwer. An der 94. Minutt huet de Golovin, no engem Foul um Cheryshev, nach ee Fräistouss erageschoss.Um Enn ass et eng verdéngten 5:0-Victoire fir Russland, déi sech domat iwwert ee gelongenen Optakt freeë kënnen.Egypten - Uruguay (14.00 Auer)Marokko - Iran (17.00 Auer)Portugal - Spuenien (20.00 Auer)

Public Viewing um Glacis

Des transmissions en direct des matchs de football seront organisées du 14.6.2018 au 15.7.2018 sur le champ du Glacis (à l’exception des 22 et 23 juin 2018 en raison des festivités autour de la fête nationale).

Déi ganz WM iwwer, ausser den 22. an 23. Juni ass dann och Public Viewing um Glacis.

Un espace réservé aux personnes à besoins spécifiques est prévu à l’avant de la zone délimitée pour le public viewing.

Afin de garantir une bonne organisation, la Ville prie les personnes à besoins spécifiques de prendre contact avec le Service intégration et besoins spécifiques au plus tard un jour avant la diffusion du match pour spécifier le besoin en question et afin de permettre au Service la mise en place des dispositions nécessaires (espace pour personnes à mobilité réduite, placement d’un écran supplémentaire avec sous-titrage pour les personnes malentendantes et sourdes, …) : Tél. : 4796-4215, makayser@vdl.lu . Soyez tous les bienvenus ! Des clubs et associations de la ville organisent un catering sur place.