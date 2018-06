E Freideg den Owend trieden d'Ekipp "Kannerklinik" an d'Ekipp "Fondatioun Kriibskrank Kanner" géinteneen un an dat fir de gudden Zweck.Den Trainer vun der Ekipp "Kannerklinik" ass den Giii Bragard. Hei spillen ënnert anerem de Gilles Muller, de Kim Kirchen, de Raphael Stacchiotti an och den Tom Siebenaler mat.Bei der Ekipp "Fondatioun Kriibskrank Kanner" ass de Guy Hellers den Trainer an hei sinn ënnert anerem de Marc Oberweis, de Charel Leweck, de Vincent Nothum, de Jeff Strasser an de René Peters mat vun der Partie.Lass geet et e Freideg den Owend um 19.30 Auer zu Weiler La Tour. Den Entrée kascht 10 Euro.