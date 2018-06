Dee Match ass dann um 20 Auer.De Match Schweden géint Südkorea aus dem Grupp F ass virun allem intressant a wichteg fir d'Gruppegéigner Däitschland a Mexiko. Däitschland huet jo am 1. Match 0-1 verluer géint Mexiko, a steet deementspriechend ënner Drock.Am Grupp G steet da vu 17 Auer un den Optakt vun der WM un, dat mat der Partie Belsch géint Panama. D'Belsch si klore Favorit, ma dës WM huet jo scho bewisen, dass dat net onbedéngt eppes ze bedeiten huet. Vill Favoritte sinn hirer Roll am 1. Match net gerecht ginn.Den Owend um 20 ass et dann och am Grupp G de Match tëscht Tunesien an England. England huet an de Wettquoten kloer d'Nues vir. Ronn 68% wetten op eng Victoire vun England, 11% op Tunesien an 21% op e Gläichspill.