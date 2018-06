© AFP

Schonn e Freideg de Mëtteg um 14 Auer spillen Ägypten an Uruguay géinteneen. Vu 17 Auer u kréien et Marokko an den Iran mateneen ze dinn, wat déi lescht Partie vum 1. Spilldag am Grupp A ass. Um 20 Auer e Freideg den Owend gëtt dann zu Sotschi d'Partie tëscht Portugal a Spuenien ugepaff, den Optakt am Grupp B.Am Duell géint den Europameeschter ronderëm de Cristiano Ronaldo sëtzt bei de Spuenier de Sportdirekter vu bis elo, Fernando Hierro, als Interims-Coach op der Trainerbänk. Déi spuenesch Nationalekipp hat sech e Mëttwoch iwwerraschend vun hirem Trainer getrennt, wat an der Ekipp fir weider Onrou gesuergt huet.D'Portugise loosse sech doduerch awer net irritéieren. "Spuenien spillt zanter zéng Joer de selwechte Stil. Et wäert deemno keng Iwwerraschung ginn". Mat dëse Wieder gëtt de portugisesche Coach Fernando Santos zitéiert.