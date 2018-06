RTL-Informatioune no ass dat awer definitiv keen Thema méi fir den Opsteiger an d'éischt Bundesliga. Et wär och verwonnerlech gewiescht, wann ee weess, datt d'Fortuna, den Jean Zimmer, deen vum VFB Stuttgart op Düsseldorf ausgeléint war, elo fest engagéiert huet, an deen déi nämmlecht Positioun a quasi deen nämmlechten Alter huet, wei de Lëtzebuerger Nationalspiller.