D'Mandy Minella ass beim ITF-Tournoi zu Essen op Positioun 8 gesat an huet et elo duerch gutt Leeschtunge während de leschten Deeg bis an d'Finall gepackt.Hei heescht d'Géignerin vun der Lëtzebuergerin Cindy Burger. D'Hollännerin huet an der Halleffinall mat 6:4 a 6:2 géint d'Tierkin Ozgen Pemra gewonnen.Am WTA-Ranking steet d'Mandy Minella op der 334. Plaz an d'Cindy Burger ass déi 308.