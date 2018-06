Ironman 70.3 e Sonndeg zu Réimech (15.06.2018) E Sonndeg ass op der Musel den Ironman 70.3. Hei ginn och nees d'Lëtzebuerger Championen iwwert d'Hallefdistanz vum Ironman gesicht.

1,9 Kilometer Schwammen, 90 Kilometer Vëlofueren an duerno nach en Hallefmarathon (21 Kilometer) lafen, dat ass de Programm vum Ironman 70.3 Lëtzebuerg. Nieft den internationale Profie mam Gewënner vum leschten Joer Kenneth Vandendriesche a weidere Favoritte wéi dem däitsche Markus Fachbach an dem Éisträicher Manuel Kueng stinn awer dëse Sonndeg och nees déi national Meeschterschaften op der Mëtteldistanz am Fokus. Mam Sophie Marque bei den Dammen an dem Christoph Lamberty an der Härekategorie sinn och d'Champione vum leschte Joer erëm dobäi a wäerte probéieren, hiren Titel ze verdeedegen.Och fir den Organisateur Ironman ass d'Kompetitioun hei zu Lëtzebuerg e wichtege Bausteen an der Saison a fënnt ëmmer erëm vill Uklang bei de Sportler.E Sonndeg den Moien um 9 Auer ginn d'Athleten op de Parcours geschéckt. Ronn 4 Stonne méi spéid dierft de Vainqueur vun der Epreuve dann och nees zu Réimech iwwer d'Arrivée lafen.