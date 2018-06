© AFP

E Samschdeg ginn am Grupp C an am Grupp D déi éischt Partië gespillt.Am Grupp C spillt um 12 Auer Frankräich géint Australien an um 18 Auer ass et nach d'Partie Peru géint Dänemark.Am Grupp D sti sech um 14 Auer Argentinien an Island géigeniwwer an um 21 Auer ass et nach d'Partie Kroatien géint Nigeria.