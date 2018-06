Am Para-Sport huet den Tom Habscheid e Samschdeg bei engem Meeting zu Paräis am Diskus Bronze geholl.

© Tom Habscheid

Am Diskus ass hien den Drëtte ginn mat 44.58m, an der Kugel ass et mat 13.51m net duergaang fir op de Podium mat 13.51m.