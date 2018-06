Am Seat Interclubs Championnat am Tennis gouf um Samschdeg bei den Hären wéi bei den Dammen de 4. Spilldag gespillt.

Bei dengouf et d'Kellerduell tëscht Belval an Houwald. An dësem Duell konnt den Houwald awer däitlech d'Iwwerhand behalen a gewënnt mat 10:2. Grevenmacher kënnt mat 1:11 géint Dikrech ënnert d'Rieder, Arquebuesiers wënnt mat 8:4 géint Schëffleng an d'Spora klappt Gaasperech mat 9:3.Bei dengewënnt Stengefort däitlech mat 7:1 géint Schëffleng a Bouneweg gewënnt an engem méi enken a spannende Match mat 5:3 géint Péiteng. Ausserdeem klappt den Houwald Grevenmacher mat 5:3 an Arquebusiers gewënnt mam nämlechte Resultat géint d'Spora.