Staarken Optrëtt vum Charline Mathias beim Soundtrack Tübingen Meeting an der Liichtathletik an Däitschland. Iwwer 800 Meter realiséiert d'Lëtzebuerger Mëttelstreckeleeferin mat 2 Minutten enger Sekonn an 82 Honnertstel, eng Saisonbeschtzäit a bleift just 52 Honnertstel iwwert hirem nationale Rekord.