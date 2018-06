Futtball-WM am Livescore

Mexiko spillt um Sonndeg op der WM géint den Titelverdeedeger Däitschland. Dee Match gëtt um 17 Auer ugepaff.



Do virdru kréien et Costa Rica a Serbien um 14 Auer mateneen ze dinn.



An um 20 Auer spillt de klore Favorit a Rekordweltmeeschter Brasilien géint d'Schwäiz.