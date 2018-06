X

De Manuel Küng um Mikro vum Jana Peters



D'Victoire beim Ironman 70.3 Luxembourg - Région Moselle geet 2018 bei denun de Manuel Küng aus der Schwäiz. Hien ass no 3 Stonnen 51 Minutten an 59 Sekonnen d'Victoire geséchert. De Romain Guillaume aus Frankräich gëtt den Zweeten op 2 Minutten an 30 Sekonnen. Als Drëtte steet nach de Brit Colin Norris um Podium. Hien hat e Réckstand vu 4 Minutten a 24 Sekonnen.D'Decisioun tëscht dem Manuel Küng an dem Romain Guillaume ass eréischt um Lafe gefall. Nodeems de Romain Guillaume op den éischte Kilometer méi séier war, huet de Manuel Küng hien no 15 Kilometer iwwerholl a stoe gelooss. Fir de Küng ass et no 2015 déi zweete Victoire zu Réimech.

D'Lisa Hütthaler um Mikro vum Jana Peters



Bei denhuet d'Lisa Hütthaler an enger Zäit vu 4 Stonnen 13 Minutten an 52 Sekonnen gewonnen. Op déi zweete Plaz kënnt d'Susie Cheetham op 2 Minutten a 6 Sekonnen. D'Lisa Huetthaler hat um Vëlo d'Féierung iwwerholl an dës bis op d'Arrivée net méi ofginn.

© Jana Peters

De Philippe Lamberty um Mikro vum Jana Peters



Bei degouf um Ironman 70.3 Luxembourg och den neie Champion bei den Dammen an den Häre gesicht. Bei den Häre konnt de Philippe Lamberty säin Titel verdeedegen. Hie kënnt an enger Zäit vu 4 Stonnen 4 Minutten an 39 Sekonnen op déi gutt 11. Plaz. Um Podium vum Lëtzebuerger Championnat stoungen nach de Claude Lucas an den Eric Wagner.

D'Sophie Margue um Mikro vum Jana Peters



Bei den Damme gëtt d'Haitske Overbeek Championne de la Fédération. Si huet 4 Stonne 44 Minutten an 30 Sekonne gebraucht. De Championstitel geet un d'Sophie Margue, domat konnt si hiren Titel verdeedegen. Dëst a 5 Stonnen 2 Minutten an 58 Sekonnen. Zweet gëtt d'Danielle Flammang an Drëtt d'Anja Dziadek.

De Resumé vun der Course

Bei densi 5 Triathlete bannent 10 Sekonnen no den 1,9 Kilometer Schwammen aus der Musel geklommen. Un der Spëtzt de Schwäizer Manuel Küng, dann de Fransous Romain Guillaume an do hannendrunner de Brasilianer Fernando Toldi, den Däitschen David Breuer an nach de Fransous Kevin Rundstadler.No 20 Kilometer um Vëlo hate sech de Manuel Küng an de Romain Guillaume eng Avance vun 1 Minutt a 16 Sekonnen op den Däitsche Marcus Herbst erausgefuer.Bei Kilometer 38 ass dunn de Romain Guillaume als Éischte passéiert. De Manuel Küng hat hei e Réckstand vun 20 Sekonnen an Drëtte war weiderhin de Marcus Herbst op 1 Minutt a 19 Sekonnen. Den Titelverdeedeger Kenneth Vandendriessche war deen Ament de 4. op 3 Minutten a 14 Sekonnen. Hien hat um Sonndeg näischt mam Ausgang vun der Course ze dinn.De Romain Guillaume huet sech no den 90 Kilometer Vëlo als Éischten op d'Lafe gemaach. De Fransous huet awer nëmmen e Virsprong vun 3 Sekonne mat op déi 21,1 Kilometer geholl. Säin éischte Verfolger war de Manuel Küng. Als Drëtten huet de Marcus Herbst d'Lafen an Ugrëff geholl. Hien hat e Réckstand vun 1 Minutt an 49 Sekonnen.

Um Lafe konnt sech de Romain Guillaume bis Kilometer 13 e Virsprong vu 36 Sekonnen erauslafen. De Fransous ass dunn awer agebrach an de Manuel Küng huet hie bei Kilometer 15 ageholl a stoe gelooss. Um Enn huet sech de Manuel Küng mat enger Zäit vun 3 Stonnen 51 Minutten an 59 Sekonnen d'Victoire geséchert. De Romain Guillaume gëtt den Zweeten op 2 Minutten an 30 Sekonnen. Als Drëtte steet nach de Brit Colin Norris um Podium. Hien hat e Réckstand vu 4 Minutten a 24 Sekonnen. De Marcus Herbst ass um Enn nach op déi 5. Plaz zeréckgefall.



© Jana Peters

Bei denass d'Schwedin Annie Thoren op der 1. Plaz aus dem Waasser komm. D'Schwedin hat e Virsprong vun 3 Sekonnen op d'Katja Konschak. Als Drëtt ass d'Éisträicherin Lisa Hütthaler aus der Musel geklommen, op 1 Minutt an 22 Sekonnen. Op der 4. Plaz koum d'Britin Susie Cheetham op 1 Minutt a 25 Sekonnen.No 20 Kilometer um Vëlo loung d'Lisa Hütthaler mat engem Virsprong vu 14 Sekonnen a Féierung, dat virum Susie Cheetham. D'Annie Thoren hat hei op der drëtter Plaz e Réckstand vun 1 Minutt an 3 Sekonnen.Bis Kilometer 38 konnt d'Lisa Hütthaler hir Avance weider ausbauen a loung 30 Sekonne virum Susie Cheetham a Féierung. Op déi drëtte Plaz no vir gefuer war d'Mareen Hufe. Déi däitsch Triathletin hat hei e Réckstand vu 4 Minutten.Bei den Dammen ass d'Lisa Hütthaler als Éischt op d'Lafe gaangen. Si hat virun den ofschléissenden 21,1 Kilometer e Virsprong vun 2 Minutten an 27 Sekonnen op d'Susie Cheetham. Op der drëtter Plaz d'Mareen Hufe op 7 Minutten a 15 Sekonnen.Um Enn konnt d'Lisa Hütthaler hir Avance bis op d'Arrivée halen a gewënnt an enger Zäit vun 4 Stonnen 13 Minutten an 52 Sekonnen. Op déi zweete Plaz kënnt d'Susie Cheetham op 2 Minutten a 6 Sekonnen. Um Podium stoung nach d'Alexandra Tondeur aus der Belsch mat engem Réckstand vu 6 Minutten an 38 Sekonnen. D'Mareen Hufe huet sech misse mat der 4. Plaz zefridde ginn.