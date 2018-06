Um Enn huet sech de Bob Haller op der Militär-WM am Triathlon als 6. klasséiert. De Lëtzebuerger hat iwwert déi olympesch Distanz e Réckstand vun 2 Minutten an 3 Sekonnen op de Gewënner Pierre le Corre. De Fransous huet 1 Stonn 53 Minutten a 25 Sekonne gebraucht. Um Podium stoungen nach de Fransous Aurélien Raphael an de Schwäizer Andrea Salvisberg.De Bob Haller war als Éischten op d'Lafe gaangen, op Grond vu Krämpercher ass de Lëtzebuerger op den 10 Kilometer nach op déi 6. Plaz zeréckgefall.Den Oliver Gorges klasséiert sech um Enn als 22., dat an enger Zäit vun 2 Stonnen 3 Minutten an 1 Sekonn. De Stefan Zachäus war aus gesondheetleche Grënn net um Depart.