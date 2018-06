3. Editioun vun de Luxembourg Open am Taekwondo (17.06.2018) Knapp 900 Athleten aus der ganzer Welt, dorënner Mexico, Nigeria, Brasilien a Singapur, hate sech am Virfeld fir d'Luxembourg Open ageschriwwen.

Kampfsport zu Lëtzebuerg, do fält engem haaptsächlech Judo a Karate an. Donieft ginn et awer och nach weider Disciplinnen, déi ënnert dem Daachverband FLAM vereent sinn. Eng dovunner ass den Taekwondo, wouranner dëse Weekend déi drëtt Editioun vun de Luxembourg Open organiséiert goufen.

Knapp 900 Athleten aus de ganzer Welt hate sech am Virfeld fir d'Luxembourg Open ageschriwwen, en Tournoi wou et ëm Qualifikatiounspunkte fir d’olympesch Spiller 2020 zu Tokio goung. Fir d'Organisatioun muss d'Lëtzebuerger Federatioun op Hëllef vu baussen zréckgräifen. Et gi 4 Firmaen, déi esou Tournoie professionell organiséieren, an op dësen Know-how gräift d'Lëtzebuerger Federatioun zeréck. Donieft gëtt et nach ee Staff vu 25 Persounen an eng 60 Arbittere waren de Weekend am Asaz, sou de President vun der Federatioun vum Taekwondo Norbert Welu.

Bei esou engem Tournoi kënnt och ganz vill Technik an den Asaz. De Grond, all Coach kann Decisioune vum Arbitter ufechten an et gëtt am Taekwondo de Videobeweis. Sensoren un de Féiss respektiv de Vesten an dem Helm moosse mat wéi vill Energie eEn de Géigner wou trëfft an dofir ginn et Punkten.

Aus Lëtzebuerger sicht ware 7 Athleten dobäi, déi et awer all net bis an déi decisiv Ronne gepackt hunn. Den Taekwondo huet zu Lëtzebuerg an de leschte Joren awer ëmmer méi Succès a wann et och fir Tokio net dierft klappen, sou rechent ee fest mat de Spiller vun de klenge Länner 2021 an Andorra.

Taekwondo, e spektakuläre Sport, dee ganz technesch ass a wou et richteg zur Saach geet.